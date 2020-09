Riapre il centro diurno per disabili 'L'Orizzonte' di Migliarino

Problemi risolti per il Centro Diurno per disabili 'L’Orizzonte' di Migliarino, che da domani 28 settembre sarà di nuovo operativo e tornerà ad accogliere i ragazzi che lo hanno frequentato da dicembre fino alla chiusura causa lockdown, ossia dal trasferimento dalla sede storica di via Derma a Pisa nell’attuale spazio dell’Asbuc.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La maggior parte delle difficoltà che avevano impedito nei giorni scorsi l’immediata riapertura sono state risolte nell’arco di qualche giorno - spiegano Gianna Gambaccini e Sabina Ghilli, rispettivamente, presidente e direttore della Società della Salute della Zona Pisana - ci scusiamo ancora con gli utenti e i familiari per il ritardo nella riapertura rispetto agli altri centri, consapevoli dei loro disagi abbiamo cercato di risolvere il più velocemente possibile le problematiche che avevano impedito ai ragazzi di tornare a frequentarlo. Da domani la struttura sarà pienamente operativa e tornerà ad accogliere utenti e operatori".