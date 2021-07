Coronavirus: riapre il portale della Regione Toscana per le prenotazioni del vaccino

Il servizio riparte dal 10 luglio, vaccini dal 9 agosto. Di nuovo al via dal 26 luglio anche la possibilità 'last minute'

Da sabato 10 luglio riapre il portale online della Regione Toscana per prenotare le vaccinazioni anti Covid. Lo ha deciso la task force regionale per la campagna vaccinale, riunita ieri sera 8 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

Chi non si è ancora prenotato avrà quindi la possibilità di prenotare il suo turno di vaccinazione a partire dalla data del 9 agosto, ma già dal 26 luglio verrà messa a disposizione dei cittadini la prenotazione 'last minute', ovvero tutte le sere, dalle ore 19 alle 23.59, sarà possibile prenotare i vaccini ancora disponibili nelle 24 ore successive: si tratta dei posti che si sono liberati per cancellazioni o per mancata prenotazione.

Inoltre, a chi aveva già prenotato prima della chiusura delle agende è garantita la vaccinazione, anche a fronte della diminuzione nella fornitura di dosi da parte del Governo. Da segnalare infine che nella giornata di oggi la Asl Toscana Nord Ovest ha raggiunto il traguardo del milione di dosi somministrate.