Piazza del Duomo: il Primo Maggio riaprono la Torre ed i monumenti

La Deputazione dell’Opera della Primaziale Pisana, a seguito dell'ultimo dpcm sulle riaperture disposto dal governo e come pianificato ad inizio aprile al momento della chiusura per Covid, conferma di riaprire la Torre, i monumenti e i musei alle visite turistiche il giorno del 1 maggio. Le attivita? di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso monumentale andranno regolarmente avanti, cosi? come tutte le attivita? di vigilanza del complesso monumentale.