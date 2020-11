Riasfaltatura di via Contessa Matilde: il piano dei lavori e di viabilità

Cantieri per le strade di Pisa per risistemare i tratti più ammalorati, soprattutto nei casi di arterie principali di scorrimento del traffico cittadino. Sono partiti ieri lunedì 23 novembre i lavori per riasfaltare via Contessa Matilde, lungo tutto il tratto che va dalla rotatoria con via Cammeo-via Pietrasantina fino all’incrocio con via Bianchi ai Bagni di Nerone.

Nell’arco di questa settimana gli operai di Avr, coordinati da Pisamo, provvederanno a scarificare la corsia di via Contessa Matilde lato Mura, per poi procedere immediatamente con la stesura del nuovo manto di asfalto. I lavori vengono seguiti in stati di avanzamento in modo da chiudere al traffico di volta in volta il tratto di strada interessato dal cantiere. Tra ieri e oggi è già stato completato il tratto dalla rotatoria a via Piave e adesso i lavori si sono spostati nel tratto tra via Piave e via Bianchi. All’inizio della prossima settimana gli operai sposteranno il cantiere all’incrocio con via Luigi Bianchi davanti ai bagni di Nerone, dove lavoreranno in orario serale e notturno per creare meno disagi possibili al traffico cittadino, dato che si tratta di un incrocio nevralgico.

Per consentire lo svolgimento dei lavori da lunedì 23 a giovedì 26 novembre sono previsti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su via Contessa Matilde dalle ore 8 alle 17. E’ disposto il restringimento di careggiata e il senso unico alternato regolato da movieri, l’interruzione della pista ciclabile e il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati nell’area di intervento, con cantieri in stato di avanzamento a lotti di 100 metri circa, che partono dalla rotatoria con via Cammeo-via Pietrasantina e si spostano verso l’incrocio ai Bagni di Nerone.