Manutenzioni, completata la riasfaltatura di via Don Bosco

Ultimi giorni di cantiere in via Don Bosco che si presenta da ieri, giovedì 17 dicembre, già completamente riasfaltata a nuovo. Un intervento partito lunedì scorso che copre 6mila metri quadrati di strada e che sarà completato entro martedì prossimo, 22 dicembre, prima con l’asfaltatura dell’ultimo tratto, quello dalla rotatoria (Largo Monasterio) a via Riminaldi, e poi con la realizzazione della segnaletica orizzontale.

"Come già fatto per l’incrocio dei Bagni di Nerone - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa - siamo intervenuti per riasfaltare l’intera via Don Bosco, raccogliendo numerose istanze e segnalazioni dei cittadini che chiedevano di intervenire per rinnovare e mettere in sicurezza una delle più importanti arterie della città. La strada, soggetta ad un intenso volume di traffico cittadino, in pochi giorni è già stata completamente rimessa a nuovo. Proseguiremo nei prossimi giorni sempre nel quartiere di Don Bosco con interventi di ripristino degli asfalti sulle tracce di Open Fiber. Il nostro programma di manutenzioni di marciapiedi e strade sta andando avanti: in questo momento, oltre a Don Bosco, abbiamo cantieri a Cisanello (Ponte alle Bocchette), a Gagno (via Lombardi), a Barbaricina (via Due Arni), in centro storico (via Toselli e inizio di via San Martino)".