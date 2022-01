Via Crispi: iniziato l'intervento di riasfaltatura

Prosegue il piano delle manutenzioni straordinarie a strade e marciapiedi avviato in tutta la città con cantieri che si sviluppano contemporaneamente in più quartieri. È partito ieri, giovedì 27 gennaio, l’intervento per la riasfaltatura completa di via Crispi, mentre sono in corso i lavori a Riglione, Pisanova, Porta a Lucca e Litorale, tutti coordinati da Pisamo. L’asfaltatura di via Crispi, per un importo complessivo di 467.772 euro, terminerà entro metà marzo, salvo imprevisti.

“Siamo soddisfatti di annunciare la partenza di un cantiere molto atteso in città sul fronte delle manutenzioni - ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - via Crispi, una delle arterie principali di scorrimento del traffico cittadino presentava un manto stradale in pessime condizioni, usurato dal passaggio dei veicoli e soprattutto dei mezzi pesanti come gli autobus di linea, a cui non era seguita negli anni un’adeguata opera di manutenzione dell’asfalto. Il necessario intervento di risanamento, che riguarda l’intera sezione stradale per una superfiche di quasi 4mila metri quadrati, sarà svolto senza mai chiudere la strada, in modo da non impattare troppo sullo scorrimento del traffico cittadino. A seguire, sempre nel quartiere, i lavori si sposteranno in via Nino Bixio”.

Modifiche al traffico in via Crispi. Per consentire l’intervento di asfaltatura il Comune ha disposto i seguenti provvedimenti di viabilità e sosta, validi da mercoledì 26 gennaio fino al prossimo 15 marzo: in via Crispi chiusura della corsia preferenziale eccetto veicoli adibiti al cantiere, con stato avanzamento lavori; in via Lavagna, intersezione con via Crispi, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati per circa 50 ml al fine di consentire la svolta e circolazione dell’autobus a causa del restringimento di via Crispi.