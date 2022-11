Mercato di Navacchio, riorganizzazione decisa: esordio il 9 gennaio 2023

Il Consiglio comunale di Cascina ha approvato all’unanimità, nell’ultima seduta, il riassetto del mercato di Navacchio in Piazza La Pira del lunedì mattina. Con questa delibera, frutto di una lunga concertazione, è stato deciso che tutti i banchi collocati su via Brodolini dovessero essere riportati all’interno del plateatico di Piazza La Pira. Una delibera che però non è mai stata eseguita, soprattutto a causa del Covid. La riorganizzazione già nel 2020 si era resa necessaria vista la progressiva riduzione del numero dei banchi: dai 127 iniziali, agli 89 del luglio 2020, scesi ancora ai 76 attuali (di cui 69 non alimentari e 7 alimentari).

"La riorganizzazione del mercato settimanale di Navacchio - sottolinea Bice Del Giudice, assessore al commercio - è uno dei primi obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere all’indomani del nostro insediamento, ritenendola fondamentale per la valorizzazione delle attività commerciali in sede ambulante ospitate nell’importante plateatico di Piazza La Pira. Per questa ragione, con il prezioso supporto dei nostri uffici, abbiamo avviato sin da subito una fitta attività di concertazione con le associazioni di categoria Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio, che ringrazio per il supporto che non hanno mai fatto mancare".

L’assessore Del Giudice fissa anche una data per l’effettivo riassetto del mercato: 9 gennaio 2023. "E' con grandissima soddisfazione che, come amministrazione comunale, senza disperdere il lavoro già avviato prima di noi e pur tuttavia adeguandolo al mutato contesto storico ed economico, prendiamo atto dell’approvazione all’unanimità di tutte le forze politiche del lavoro di riorganizzazione del mercato di Navacchio, che sarà godibile da tutti sin dal prossimo 9 gennaio 2023. Siamo certi di riuscire a recuperare l’attrattività di un mercato storico per il territorio".

Dovendo rimettere mano alla delibera luglio 2020, l’amministrazione comunale ha deciso anche di intervenire sulle misure dei singoli banchi per due ragioni. "La prima è che lo spazio concessionato - specifica Bice Del Giudice - non corrisponde più a quello effettivamente occupato, perché gli ambulanti hanno comprato mezzi nuovi e più grandi. La seconda è che il disordine generale del Mercato di Navacchio ha fatto sì che tutti si allargassero ormai da tempo oltre i limiti consentiti. Per questo abbiamo concertato con le associazioni di categoria, e condiviso con la commissione commercio, che le misure di tutti i posteggi siano portate a 35 metri quadri al posto dei 29 per cui pagano il suolo pubblico. Questo garantirà una maggiore razionalizzazione degli spazi e assicurerà a tutti i concessionari un posteggio di dimensioni adeguate alle rispettive effettive necessità". Spostando tutti i banchi all’interno dell’emiciclo di piazza La Pira e riproporzionandoli, ci sarà la possibilità di collocare all’interno della piazza ben 84 banchi, con 8 posti che ad oggi sono liberi.

Arriva dall’associazione ambulanti di Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente provinciale Mirco Sbrolli ed il responsabile Claudio Del Sarto, l’apprezzamento per l’annuncio del Comune di Cascina. "Dobbiamo ringraziare l’assessore Bice Del Giudice, gli uffici del settore commercio e la polizia municipale - spiegano Sbrolli e Del Sarto - per il lavoro che ha portato finalmente a chiudere una lunga vicenda che era iniziata con le precedenti amministrazioni cascinesi e che come Anva abbiamo sempre sostenuto nell’unico interesse di riqualificare un mercato importante. Siamo contenti che anche coloro che hanno sempre ostacolato questa nostra posizione, poi risultata vincente, abbiamo cambiato idea comprendendo le ragioni della stragrande maggioranza degli operatori ambulanti che Anva ha sempre difeso". Per Sbrolli e Del Sarto "non resta quindi che attendere il 9 gennaio per vedere coronato il nostro impegno di tanti anni. Siamo convinti che ridisegnare il mercato in una unica area, quella di piazza La Pira, sia un passo concreto per la riqualificazione nell’interesse degli operatori".