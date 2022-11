San Giuliano Terme: torna a funzionare il 'nuovo' fontanello

Da questa mattina, mercoledì 16 novembre, il fontanello di acqua ad alta qualità di San Giuliano Terme, situato in piazza De Chirico, è nuovamente attivo. Si sono infatti appena concluse le ultime lavorazioni di Acque sull’impianto - durate nel complesso due settimane - necessarie a rinnovare la parte impiantistica interna.

Questa attività rientra nel quadro degli interventi programmati da Acque Spa sui fontanelli realizzati tra il 2007 e il 2010 che, per quanto ancora perfettamente funzionanti, vengono ulteriormente efficientati. Il rinnovo della struttura interna è stata inoltre l’occasione per il rifacimento della parte frontale e l’introduzione dei nuovi erogatori 'nascosti' e dei pulsanti a pedale, in sostituzione di quelli a bottone: misure che migliorano ulteriormente, anche in termini di sicurezza igienico-sanitaria, la qualità di un servizio gratuito e molto apprezzato dalla popolazione.

A testimoniarlo sono i dati dello scorso anno, dai quali emerge come proprio il fontanello di San Giuliano Terme sia risultato il più utilizzato in tutta la provincia di Pisa, avendo erogato quasi 1,2 milioni di litri di acqua ad alta qualità, per un risparmio ambientale di 31 tonnellate di plastica e per un valore economico di circa 245mila euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia. Buoni risultati anche per l’impianto di Arena Metato, che ha erogato 480mila litri e fatto risparmiare plastica usa-e-getta per quasi 13 tonnellate.