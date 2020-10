La Squadra Corse dell'Università di Pisa cerca collaboratori

L’Eteam Squadra Corse dell’Università di Pisa sta cercando studenti e studentesse per partecipare alla stagione 2020-2021. La Squadra Corse è un gruppo costituito da studenti multidisciplinari che ogni anno, collaborando insieme, progettano e realizzano una monoposto per partecipare alle competizioni di Formula Student, a livello nazionale e internazionale. Nell’ultima competizione, tenutasi nell’anno 2019, la squadra ha riscosso successo sia in Italia che in Germania conquistando il primo posto in ben tre prove.

Partecipare alla squadra è un’occasione per sperimentare nuove abilità, un’importante esperienza formativa riconosciuta anche all’esterno dell’università, e da poter inserire anche nel proprio curriculum.



Per maggiori informazioni, vistare il sito https://eteamsquadracorse. unipi.it/recruiting/faq, da dove è possibile compilare la richiesta di recruiting.

Per saperne di più e parlare con i ragazzi dell'Eteam, è inoltre possibile partecipare alla riunione che si terrà il 10 ottobre alle ore 17 nel canale teams al link https://tiny.cc/e-team- recruiting.