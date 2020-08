Scuola, a Pontedera corsa contro il tempo per ripartire in presenza

Nuova ordinanza su Tpl e treni regionali: obbligatorio il distanziamento di un metro

A poco più di un mese dal'inizio del prossimo anno scolastico, fissato come è noto per il 14 settembre, a Pontedera si lavora al massimo per consentire gli spazi necessari agli studenti del Villaggio Scolastico. Aule aggiuntive per garantire a tutti una didattica in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio da Covid19: la Provincia di Pisa, come da accordi con il Comune di Pontedera, e come già annunciato, ha emanato infatti l’avviso pubblico finalizzato ad una indagine di mercato per rintracciare un immobile in locazione da destinare proprio all’attività didattica, e ricadente nel territorio comunale pontederese. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al prossimo 21 agosto alle 12. Il contratto di locazione avrà una durata di 6 anni, rinnovabile per ulteriori 6; la Provincia di Pisa si riserva inoltre la possibilità di esercizio dell’opzione di acquisto, con scomputo in percentuale dei canoni di locazione versati, dal prezzo corrispettivo della compravendita, entro il 31 luglio 2022.

“Attraverso questa indagine di mercato ci adoperiamo concretamente per reperire gli spazi in più per gli istituti scolastici superiori, che saranno funzionali a garantire una quanto più diffusa didattica in presenza” afferma il presidente Massimiliano Angori. “E sempre a Pontedera, da oggi mercoledì 5 agosto presso il villaggio scolastico è iniziato il montaggio dei moduli prefabbricati in adiacenza all'Istituto 'Marconi', acquistati dal nostro Ente per una spesa complessiva di circa 700mila euro. Si tratta di un progetto partito nella primavera 2019, e poi condiviso tra dirigenti scolastici, amministrazione comunale e amministrazione provinciale, elemento che consentirà di avere 6 aule in più da 50 mq ciascuna, con in più bagni per maschi, femmine e disabili, oltre all'infermeria. Adesso questi moduli rappresentano una soluzione ideale e quantomai opportuna, vista l’esigenza di spazi aggiuntivi in cui svolgere la didattica, nel rispetto delle normative anticontagio. La Provincia è alacremente al lavoro per terminare la messa a disposizione per studenti e personale docente dei moduli prefabbricati per l'avvio del nuovo anno scolastico; siamo fiduciosi che ce la faremo " conclude Angori.

L’avviso pubblico per l’indagine di mercato è disponibile all’Albo Pretorio online sul sito della Provincia di Pisa.

(Le foto dei moduli prefabbricati sono di Katia Bernardeschi, funzionario del settore Edilizia dell’Ente provinciale)