Nella serata di ieri, 17 novembre, la Polizia Ferroviaria ha sottoposto a controllo tra gli altri un 35enne di origine georgiana, che si aggirava con fare sospetto nell’atrio della biglietteria della stazione di Pisa centrale e che alla vista dei poliziotti ha tentato di dileguarsi verso l’uscita.

La condotta sospetta ha spinto i poliziotti ad accompagnare il 35enne nel vicino Ufficio Polfer e ad effettuare approfonditi accertamenti in banca dati, da cui è emerso che lo straniero era ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, a seguito di condanna per reati contro il patrimonio, e nello specifico furto in abitazione, commessi a Pisa. Pertanto al termine delle incombenze procedurali è stato associato alla casa circondariale Don Bosco.