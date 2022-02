Ricercato per reati finanziari e di droga: rintracciato a Pisa

Ieri gli agenti della Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura ha rintracciato e arrestato un 65enne pisano, ricercato dalla Procura della Repubblica-Ufficio Esecuzioni Penali di Roma. L’uomo deve scontare una condanna a circa 5 anni di reclusione, per un cumulo di pene a seguito di condanne per reati sia inerenti gli stupefacenti (commessi a Pisa negli anni ’90) che di tipo finanziario (più di recente commessi tra Cremona, Brescia e Roma); era stato cercato vanamente nella Capitale e le ricerche erano state estese a Pisa, dove un tempo il 65enne risiedeva. Gli investigatori della Squadra Mobile dopo alcune verifiche lo hanno rintracciato presso un'abitazione appena fuori Pisa e, dopo il rituale passaggio in Questura per la notifica degli atti, lo hanno accompagnato alla Casa circondariale Don Bosco dove sconterà la pena.