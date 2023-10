Ricercato per tentato omicidio trovato in Piazza Giusti

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, ieri 9 ottobre, la Squadra Voltanti di Pisa ha identificato in Piazza Giusti un cittadino rumeno 35enne, residente in Veneto, con numerosi precedenti di polizia. Da un approfondito controllo in Banca dati è risultato da ricercare perché destinatario di un'Ordine di Esecuzione per la Carcerazione e Sospensione del Medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini lo scorso 8 giugno per il reato di tentato omicidio e di porto illegale di armi.

L'uomo, che ha giustificato la sua presenza a Pisa con generici impegni di lavoro, è stato accompagnato in Questura per la notifica degli atti e, al termine, intimato a fare rientro nel luogo di residenza. Ha 30 giorni di tempo per chiedere misure alternative alla detenzione in carcere.