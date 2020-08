Giovane pisano in escursione in Trentino: nessuna notizia per ore, poi il lieto fine

Quindicenne da solo nei boschi sotto il temporale, il cellulare non prende: i genitori chiamano il 112

Qualche ora di apprensione per una famiglia di turisti pisani in vacanza in Trentino. Come riporta TrentoToday, il figlio di 15 anni era partito al mattino per un'escursione in solitaria nei boschi della Val di Sole, in provincia di Trento. Al pomeriggio è scoppiato un violento temporale ed i genitori, non vedendolo arrivare, hanno dato l'allarme.

Una quindicina di operatori del Soccorso Alpino si sono messi così alla ricerca del ragazzo nella zona di Malga Doss, mentre i Vigili del Fuoco hanno presidiato le strade forestali della zona nella speranza che il minore stesse tornando a casa.

