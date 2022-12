Peccioli, usa buoni carburante rubati: denunciato pregiudicato

Denunciato a piede libero dai Carabinieri a Peccioli un uomo per ricettazione di una gift card della compagnia di carburante Q8.

Le indagini dei militari si sono subito attivate dopo la denuncia della vittima, che si accorgeva di essere stata oggetto di captazione dei dati bancari, con la cosiddetta modalità del 'phishing'.



Dalle tracce informatiche, è così emerso che ignoti avevano utilizzato il conto corrente del malcapitato per acquistare le gift card, nella fattispecie buoni carburante digitali, per un importo di alcune migliaia di euro. Un buono carburante era poi servito per il rifornimento di un’auto.



La successiva e certosina analisi degli impianti di videosorveglianza ha permesso di assicurare alla giustizia l’utilizzatore del buono carburante, un pregiudicato residente in altra regione. Per l’uomo è scattato il deferimento in stato di libertà.