Chiede aiuto per un'aggressione: Polizia interviene in soccorso di una minorenne

Prima il rimprovero, poi la discussione sfociata nel divieto di uscire di casa. Una pattuglia della Polizia è intervenuta nella serata di sabato 29 gennaio nel quartiere del Cep in seguito alla segnalazione di una ragazza quindicenne, che ha spiegato alla centrale di essere stata aggredita. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno verificato che la discussione era sorta in una famiglia straniera tra i genitori e la figlia. Gli agenti non hanno rilevato segni percosse né lesioni sul corpo della minorenne: prima di andare via hanno invitato la famiglia a intrattenere dei rapporti più sereni.