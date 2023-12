Servizi, accesso semplificato agli avvocati per ottenere certificati anagrafici

Il Comune di Pisa ha attivato il servizio per consentire agli avvocati di ottenere certificati anagrafici per finalità connesse all’esecuzione del loro mandato professionale.

"È motivo di soddisfazione - spiega l’assessore ai Servizi demografici, semplificazione e tecnologie della P.A., Gabriella Porcaro - poter comunicare che da oggi sarà più facile per gli avvocati ottenere certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale. I servizi demografici del Comune di Pisa, infatti, a seguito della messa a disposizione della banca dati ANPR, si sono tempestivamente attivati per consentire il rilascio di copia dei certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR. Un servizio che punta non soltanto a semplificare l’accesso ai dati anagrafici per velocizzare l’attività professionale degli avvocati, ma anche ad alleggerire i Comuni dalle numerose richieste allo sportello".

Gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale potranno accedere ad un’area dedicata del portale https://www.anagrafenazionale. interno.it/ tramite SPID CIE o CNS e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) potranno richiedere certificati anagrafici.

I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo. Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con Decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica.