Coronavirus, rientri dall'estero: la Toscana chiede l'obbligo della registrazione preventiva

Il presidente della Regione Toscana ha scritto una lettera ai ministri dei Trasporti, dell'Interno e della Salute per chiedere di prevedere l'obbligo

della registrazione preventiva del rientro per i viaggiatori che partono dall'Italia diretti verso Spagna, Malta, Grecia e Croazia. La stessa richiesta era stata già avanzata al Governo un mese fa per i rientri da Albania e Romania.

L'obiettivo è quello di rendere realmente possibile l'esecuzione del test molecolare (tampone) prevista dall'ordinanza del 12 agosto del Ministero

della Salute, evitando situazioni di caos, assembramenti e discussioni.



La registrazione preventiva del rientro, da effettuarsi attraverso siti o pagine web appositamente predisposti dalle Regioni, renderebbe più semplice per servizi di prevenzione del territorio italiano pianificare e dimensionare in anticipo tutte le azioni conseguenti, ed in particolare l'effettuazione dei tamponi.

La registrazione del ritorno dovrebbe essere ineludibile per consentire l'imbarco sull'aereo o sul vettore.



Il sito web predisposto dalla Toscana per comunicare il proprio rientro in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna - attivo dalle ore 20 di ieri,

venerdì 14 agosto - è https://www.prevenzionecollett iva.toscana.it/welcome/pages/ segnalazione_estero.html



Il numero verde regionale per prenotare i tamponi è 800 556060



