"Il restyling di piazza della Repubblica è senz'altro positivo e si inserisce nel percorso di riqualificazione nato su impulso della nostra associazione proprio con l'obiettivo di rendere ancor più attraente e fruibile il centro, ma per ridurre al minimo i disagi per le attività è necessario estendere la sosta di 30 minuti nelle strade vicine, oltre a prevedere ristori e sostegni per le imprese più penalizzate". Queste le richieste del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli inviate ufficialmente al sindaco Brogi e al vicesindaco Bagnoli.

"Fermo restando la necessità di rispettare in maniera scrupolosa il cronoprogramma dei lavori e possibilmente di accorciarne i tempi, la realtà dei fatti costringe le attività che si affacciano sulla piazza a fare i conti con un'evidente riduzione della clientela e con perdite di fatturato che non possono assolutamente permettersi per un tempo così prolungato" afferma Simonelli.

"Per questo chiediamo fin da subito e fino al termine dell'intervento l'estensione del limite di sosta di 30 minuti già previsto in piazza D'Appiano anche nell'ultimo tratto di via Carducci, dall'incrocio con via XXV Aprile all'intersezione con via Roma, in via Nazario Sauro, in via Roma e nel primo tratto di via dei Mille fino all'incrocio con via Don Minzoni". Simonelli chiede inoltre "un incontro per concertare le misure di ristoro per le attività più colpite, in modo da chiarire la platea di beneficiari e la forma del contributo, oltre alle tempistiche e alle modalità di erogazione. L'amministrazione aveva già dato la sua disponibilità per attivare questo sostegno e adesso è il momento di concretizzare".

"Quello di piazza della Repubblica è un intervento necessario e che abbiamo sempre sostenuto, ma fortemente impattante per le attività" afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. "Per questo avevamo richiesto al Comune l'istituzione di un'area di sosta veloce nel primo tratto della piazza che avrebbe consentito di attutire almeno in parte la carenza di parcheggi. Una soluzione negata per ragioni logistiche e di sicurezza, ma ora ribadiamo l'urgenza di tamponare la mancanza di posti auto con soluzioni che permettano agli imprenditori di lavorare dignitosamente anche in presenza del cantiere".