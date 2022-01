Si riaccende la polemica sulle bancarelle del Duomo: "Via Pietrasantina unica soluzione"

"Finalmente si è preso atto che nessuna forma di commercio su suolo pubblico può esistere nell’area del sito Unesco del Duomo di Pisa": con queste parole l'associazione La Città ecologica esprime grande soddisfazione per l'indicazione inserita nel nuovo Piano del commercio stilato e approvato dalla giunta comunale qualche giorno fa.

"Ora quindi via tutte le bancarelle residue dalla piazza del Duomo, da piazza dell’Arcivescovado, da via Cardinale Maffi" prosegue la nota dell'associazione. "Ma occorre andare oltre. Occorre liberare da bancarelle e riqualificare anche Largo Cocco Griffi e piazza Manin per farle tornare ad essere il naturale percorso di accompagnamento dei turisti verso la maestosità della piazza dei Miracoli". Nessuno spazio, secondo La Città ecologica, neppure nelle altre vie di accesso al sito Unesco: "Improponibile invece qualsiasi ricollocazione delle bancarelle sulle strade che conducono verso il centro storico: via Santa Maria ma anche via

Cardinale Maffi".

"Via Santa Maria in particolare - spiega l'associazione - è una via storica che meriterebbe maggiore tutela, con piazza Cavallotti, piccola e da poco riqualificata. Le bancarelle sulle strade che portano al centro storico disincentiverebbero oltre tutto i turisti a percorrerle, cioè avrebbero un effetto contrario al fine che tutti dicono di voler perseguire". Per La Città ecologica un percorso definitivo per la ricollocazione degli ambulanti c'è: "La soluzione per tutte le bancarelle c’è ed è il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, dove arrivano i bus turistici".

"Nel 2017 vi sono arrivati 43272 bus, con un numero di turisti sicuramente superiore a due milioni. Oltre tutto il Comune ha già speso oltre 200.000 euro per attrezzare l’area allo scopo. Si investano i fondi previsti dal Piano del commercio per completare lì la realizzazione di un vero hub turistico dove il commercio su area pubblica possa svolgersi in strutture dignitose e, magari, con un'offerta di prodotti che non sia composta solo da cineserie. Si investa infine per riqualificare il percorso che i turisti percorrono dal parcheggio scambiatore alla piazza del Duomo".