Da Calcinaia a Milano con il sogno della danza: Anna Zingoni nella compagnia di ballo del Teatro alla Scala

Volteggiare e piroettare sul palcoscenico più prestigioso d’Italia, così come entrare a far parte dei uno dei più ambiti corpi di ballo del Paese, non è cosa da tutti. Eppure Anna Zingoni, una giovane danzatrice nata e cresciuta nel Comune di Calcinaia, c’è riuscita: a soli 21 anni è diventata ballerina di fila al Teatro alla Scala di Milano.

E per questo motivo nella mattina di mercoledì 3 aprile il sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi l’ha voluta premiare con un attestato di merito che ha elogiato il talento e la dedizione con cui Anna è riuscita a raggiungere questo brillante risultato, arrivando a rappresentare così un’eccellenza artistica per tutta la comunità.

Di ritorno da una recente tournée che l’ha vista esibirsi in Cina proprio con i suoi colleghi della compagnia di ballo del Teatro alla Scala, Anna ha raccontato nella breve ma sentita cerimonia di premiazione in Municipio, questa esperienza maturata nel Paese della Grande Muraglia con otto spettacoli da mettere in scena in pochi giorni ad Hong Kong e Shanghai.

La giovane danzatrice ha poi spiegato come gran parte delle sue giornate siano dedicate alla danza con allenamenti giornalieri che arrivano a durare anche 6 ore, a cui spesso si aggiungono le prove per le coreografie dei balli delle varie rappresentazioni teatrali. Anna che ha cominciato a ballare come tante altre bambine alla tenera età di 4 anni presso una scuola di danza di Pontedera, sviluppando ben presto una passione per questa disciplina, si è aggiudicata nel corso degli anni diversi concorsi che le hanno permesso di seguire lezioni di danza in prestigiose accademie, fino ad arrivare, a 15 anni, a diventare un'allieva dell'Accademia della Scala.

Fino alla consacrazione arrivata con l’entrata in pianta stabile in uno dei più importanti corpi di ballo del Paese. La giovane ballerina calcinaiola rappresenta un esempio di passione, grinta, umiltà e maturità che "è giusto celebrare e premiare" come ha fatto comprendere il primo cittadino di Calcinaia. Ad accompagnare Anna nella Sala Consiliare del Comune di Calcinaia erano presenti anche i suoi genitori, Roberto e Luisa, visibilmente fieri del magnifico traguardo raggiunto dalla loro figlia. Da parte di tutta l’amministrazione l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni da festeggiare con tutti gli appassionati di danza e con tutta la comunità di Calcinaia.