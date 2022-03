Salvarono due donne nel pisano: dal questore un riconoscimento agli agenti della Polfer

Riconoscimenti da parte del questore Gaetano Bonaccorso agli uomini e alle donne della Polizia di Stato di Pisa e provincia che si sono particolarmente distinti per dedizione e professionalità. Tra i premiati anche appartenenti alla Sezione Polizia Ferroviaria di Pisa (nella foto, accompagnati dalla dirigente Commissario Capo Serena Veltri), per aver salvato una giovane donna che nei mesi scorsi aveva tentato il suicidio alla stazione di Navacchio sdraiandosi sui binari, convincendola a desistere, e per aver sventato una probabile violenza sessuale, dopo pesanti molestie subite nell’ascensore della stazione di Pisa da una donna ad opera di un extracomunitario, fermando l'autore e denunciandolo alla Procura della Repubblica.