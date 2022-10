Trentasette edizioni della Sagra della Castagna a Calci: il riconoscimento dall'amministrazione comunale

“La Sagra della Castagna, con le sue 37 edizioni in 39 anni, è una manifestazione storica della Valgraziosa ed è la più longeva. Esprimiamo a nome di tutta la comunità il ringraziamento al Comitato promotore e ad ogni singolo volontario per il servizio prestato in questi lunghi anni e per aver dato vita alla ripartenza della manifestazione dopo la sospensione dovuta agli effetti del Covid-19”.

Queste le parole dell’amministrazione comunale per dire grazie alla 'Associazione folcloristica Comitato Sagra della Castagna – Rione via Cava, Calci' e a tutti i volontari che si sono rimboccati le maniche per rinnovare la tradizione della Sagra della Castagna, riuscitissima e partecipatissima nel week-end 15-16 ottobre 2022. Parole scritte su una pergamena, consegnata assieme alla medaglia del Comune di Calci nelle mani del presidente Giuliano Consani dal sindaco Massimiliano Ghimenti e dalla vicesindaca Valentina Ricotta.

“Siamo stanchi ma davvero molto contenti di come è andata la Sagra in quest'anno di ripartenza - ha commentato Consani - grazie a tutte le persone che sono venute a trovarci. E grazie all'amministrazione comunale per questo riconoscimento che, insieme al successo dell'edizione, ci gratifica del lavoro fatto. Ci vediamo nel 2023!”.