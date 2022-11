Ricordando Kindu e Nassiryia, concerto del coro polifonico 'Bruno Pizzi'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ripetendo la felice esperienza degli anni passati, a cura del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti e della la Sezione di Pisa dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, in collaborazione con altre associazioni d’arma e cittadine, per ricordare il 61° Anniversario dell’Eccidio di Kindu e la Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la Pace, si svolgerà nel Sacrario di Kindu alle ore 21.15 il giorno Giovedì 10 Novembre 2022 un concerto commemorazione, con protagonista il Coro Polifonico “Bruno Pizzi” diretto dal Maestro Chiara Mariani. L’esecuzione dei pezzi sarà intercalata da alcune brevi interventi di Autorità civili e militari (3’ al massimo) con spiegazioni e notizie relative all’eccidio di Kindu, agli attentati di Nassiriya, all’attività delle Forze Armate e alle missioni di peace-keeping nella quali è impegnato il nostro Paese. La Giornata del Ricordo è stata fissata al 12 novembre con la Legge n°162 del 2009 dello Stato come doveroso omaggio a tutti gli Italiani, militari e civili, caduti durante le missioni sempre più numerose di peace-keeping in cui è impegnato il nostro Paese. La data del 12 novembre coincide con l’anniversario della prima Strage di Nassiriya, quando nel 2003 rimasero uccise ventotto persone (19 italiani, fra Carabinieri, membri dell’Esercito e civili, e 9 iracheni), ma anche con quella dell’Eccidio di Kindu, quando nel 1961 tredici aviatori della 46ͣ Brigata Aerea furono trucidati in Congo durante la guerra civile. E non si è trattato dell’unico tributo di sangue versato da Pisa nelle missioni di Pace: sempre a Nassiriya il 27 Aprile 2006 resta ucciso, insieme a due nostri militari e a un rumeno, il concittadino Maggiore Nicola Ciardelli, al quale è intitolata la Sezione di Pisa dell’Associazione Artiglieri d’Italia. Il 3 settembre 1992 un G222 della 46ª Areo Brigata, con a bordo il Maggiore pilota Marco Betti e altri 3 militari, fu abbattuto da un missile lungo le pendici del monte Zec, a 30 km da Sarajevo, mentre si apprestava all’atterraggio. Il volo era parte integrante di una missione umanitaria delle Nazioni Unite e trasportava generi di prima necessità per le popolazioni martoriate da una sanguinosa guerra. Il 9 ottobre 2010, nel distretto di Gulistan in Afghanistan, un ordigno esplode al passaggio di un convoglio militare italiano facendo saltare in aria un mezzo Lince che scortava una colonna di camion. Muoiono quattro militari italiani, in missione di pace: fra questi Francesco Vannozzi, caporal maggiore scelto del 7° Reggimento Alpini, originario di San Giovanni alla Vena. Aveva solo 26 anni, ma si era già distinto in diverse e difficili missioni di pace all’estero. “Questo evento è aperto a tutta la città, per abbracciare affettuosamente tutti i nostri militari caduti e per celebrare in modo “speciale” questa Giornata del Ricordo” sottolineano Riccardo Buscemi e Federica Ciardelli. “La serata vuole essere il doveroso ringraziamento non solo ai caduti ma anche ai connazionali che quotidianamente danno il proprio contributo alla Pace in Italia e nel mondo.” All’iniziativa, per la quale è stato chiesto contributo al Comune di Pisa e al Consiglio Regionale della Toscana, hanno aderito ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO, ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA, UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA, ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAICO, ASSOCIAZIONE NICOLA CIARDELLI ONLUS, ASSOCIAZIONE PAOLO MANCINI. Nella foto: un'immagine di un'edizione precedente