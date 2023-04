Tantissimo affetto per la dottoressa Capovani: limitati i posti alla Sapienza, per la solidarietà c'è la fiaccolata

I familiari della dottoressa Capovani, alla luce delle straordinarie manifestazioni di affetto registrate in questi giorni, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle esequie previste per il giorno 30 aprile presso la Sapienza,ed il doveroso rispetto del luogo messo gentilmente a disposizione dall'Università di Pisa, precisano che la partecipazione sarà consentita ai soli familiari, colleghi e amici. La capienza massima è infatti fissata a 300 posti a sedere.

I congiunti chiedono inoltre che, "nel rispetto di quello che sarebbe stato il volere di Barbara, non siano effettuate riprese audio e video all'interno del Palazzo. Ringraziamo tutti per l'eccezionale e commovente partecipazione al nostro dolore. Chi vorrà manifestare la sua vicinanza a Barbara e dedicarle un ricordo, potrà partecipare alla fiaccolata previsto per il prossimo 3 maggio".

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha invitato i dipendenti in servizio ad indossare un fiocchetto nero in occasione delle manifestazioni in ricordo della dottoressa Barbara Capovani, come segno tangibile di adesione agli eventi. "L'iniziativa - specifica l'ente sanitario - viene incontro alle molte richieste pervenute dai colleghi di far sentire la propria vicinanza pur nell'impossibilità di lasciare il servizio riunendo così virtualmente i dipendenti impegnati su tutto il territorio aziendale nel ricordo della cara Barbara".