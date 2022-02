Ricordo di Enrico Macchioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Se ne è andato in punta di piedi, con la discrezione che lo ha sempre contraddistinto, l’amico Enrico Macchioni, nostro attivo concittadino al servizio della Comunità. Enrico, oltre a essere stato marito e padre esemplare, è stato nel tempo Presidente della Circoscrizione n°3, quella di Putignano Ospedaletto, il Quartiere dove viveva; componente del Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza nonché Coordinatore di Zona delle Pubbliche Assistenze territoriali. È stato anche componente attivo del Gioco del Ponte, ricoprendo prima il ruolo di Magistrato dei Leoni e poi, per due anni, dal 1999, Generale della Parte di Mezzogiorno. Io lo conobbi proprio in quell’anno e in quell'occasione, quando, appena designato, domandò a me, giovane membro del comando australe, di aiutarlo per rimettere in piedi la Parte dopo la vittoria del 1998 e la guerra di successione per il Comando, che aveva instillato nella Parte liti e divisioni. Io e gli altri giovani australi, a cui rivolse l'invito, non lo avevamo mai incontrato né conosciuto prima, ma ognuno di noi, chi con ruolo di comando, chi semplice figurante o chi solo sostenitore, aderimmo all’invito di Enrico, perché non comprendevamo le logiche del boicottaggio del Gioco per “personalismi”, e desideravamo rimettere in moto la Parte. C’era infatti da parte di una squallida regia il disegno di far saltare miseramente il tentativo di Enrico, per prenderne il posto e apparire come indispensabili salvatori della Parte. Tutto ciò fallì goffamente grazie all’onestà di Enrico, persona mite ma determinata, che trovò in noi suoi giovani collaboratori delle persone leali e ben motivate. La Parte fu sconfitta nel 1999 ma la vera vittoria fu quella di averla sottratta, grazie a Enrico Macchioni, agli appetiti di squallidi personaggi che fino all’ultimo hanno tentato di far saltare il banco. Fu una bellissima avventura portata fino in fondo da una giovane squadra coesa guidata da Enrico Macchioni che per questo, a distanza di ormai vent’anni, desidero continuare a ringraziare. Desidererei che la Parte di Mezzogiorno ricordasse e onorasse il Generale Enrico Macchioni. Desidererei che il Consiglio degli Anziani ricordasse e onorasse il Generale della Parte di Mezzogiorno Enrico Macchioni, e riflettesse su chi fa veramente il bene del Gioco, allontanando e bandendo per sempre invece coloro che nuocciono al Gioco e alla sua immagine. Chiedo al Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio in memoria di questo nostro illustre concittadino