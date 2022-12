Renne, ombrelloni, mare e sorrisi: è il 'Christmas Tour' di Ridolina

Sabato 17 dicembre torna il 'Christmas Tour' promosso dall’Associazione Ridolina. I clown-dottori porteranno sorrisi e allegria nel reparto di oncoematologia pediatrica e pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, nel reparto di pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca, nella casa famiglia di Ghezzano e nella RSA San Cataldo di Maggiano di Lucca e animeranno la giornata con musica dal vivo, palloncini, magie e gag improvvisate.

Un tour particolare, ambientato al mare, dove Babbo Natale e le renne saranno accompagnati da ciambelle, sdraio e ombrelloni. A scortare la variopinta carovana, comprensiva del mezzo anni '30 Ridolone e della Dodamobile, i motociclisti del R.A.T. Lucca e del Moto Club Lucca. Tra i presenti anche il gruppo del Carnevale di Veneri con i Minions, Minnie e Topolino e alcuni musicisti della Sbanda '78 di Chiesina Uzzanese.

"Questo tour natalizio è per noi particolarmente importante perché dopo le limitazioni dovute alla pandemia, anche se mai abbiamo smesso di restare in contatto con i piccoli pazienti, possiamo nuovamente riportare colore, leggerezza e tanta allegria negli ospedali e nelle strutture sanitarie dove eravamo di casa. E' come se fosse un nuovo inizio, dove con rinnovata energia e passione portiamo la Ridolina a coloro che incontriamo" ha dichiarato Francesco Pisani, in arte Dottor Bazar, presidente dell’Associazione.

Il programma:

- 8.30 Pisa Lungarni e Comune di Pisa

- 9 alle 10.30 Ospedale Santa Chiara, Pisa

- Dalle 11 alle 12 Casa Famiglia Ghezzano, Pisa

- Dalle 13 alle 14 Ospedale San Luca, Lucca

- 16.30 RSA San Cataldo di Maggiano, Lucca

L’Associazione Ridolina nasce dalla ventennale esperienza dei clown-dottori nella realtà toscana, in particolare nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Un lungo e intenso percorso a fianco dei piccoli pazienti, delle loro famiglie, nonché dell’equipe curante. Ridolina è un’associazione senza scopo di lucro, la cui attività trova ragione e ispirazione nella 'terapia del sorriso'. La finalità dell'associazione è quella di umanizzare la degenza nei reparti ospedalieri, con primaria attenzione ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici e oncoematologici. Inoltre è specializzata nei percorsi di sostegno agli anziani, ai disabili e ai soggetti svantaggiati, puntando all’ottimizzazione relazionale e alla umanizzazione delle strutture sanitarie. Info: www.ridolina.it