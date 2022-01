Autobus e Covid, mancano 32 autisti in Provincia di Pisa: servizio rimodulato per sabato

Anche per le giornate di domani e domenica, sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale. In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 505 conducenti. Nel Dipartimento Nord, quello che copre Pisa, 147 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid, per la Provincia gli autisti assenti sono 32.

Come misure, il servizio di base sarà rimodulato per garantire le corse con funzionalità scolastica. Nli pomeriggio di sabato avranno una riduzione di frequenze di servizio, in prevalenza nel periodo pomeridiano, le seguenti linee: Lam Rossa; Lam Verde; Linea 2; Linea 5; Linea 13; Linea14. Domenica 30 gennaio servizio regolare.