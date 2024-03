Volterra, un operatore in meno al Commissariato di Polizia: "Grave indebolimento dell'organico"

"Senza voler creare allarmismi o essere tacciati di propaganda sindacale, il Siulp Pisa è costretto a lanciare un grido di insofferenza dovuto alle determinazioni assunte dal Questore di Pisa, non riferendoci solo a quanto accaduto dall’atto del suo insediamento, in termini di relazioni sindacali, di orario di lavoro o di sicurezza sui luoghi di lavoro che, a nostro avviso, sono temi sui quali sono state perpetrate gravi violazioni, tempestivamente rappresentate agli Organi Dipartimentali attraverso un dossier di circa 200 pagine, ma oggi ci riferiamo ad un provvedimento del Questore che da lunedì 18 mazo vedrà un ulteriore indebolimento di un presidio di Polizia come il Commissariato di Volterra".

Il monito lanciato dal sindacato delle forze dell'ordine prosegue: "Per il Commissariato di Volterra che conta un organico di circa 20 operatori, ruoli tecnici e dirigente compresi, perdere un’unità operativa rappresenta un grave nocumento. Infatti per tamponare la mancanza di uomini, lo scorso mese di dicembre il Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva assegnato un vice ispettore, di prima nomina, al Commissariato di Volterra, nell’intenzione di dare un po' di ossigeno e linfa nuova ad un presidio di Polizia la cui competenza è rivolta ad una realtà che per estensione è la maggiore della provincia pisana, dove insistono un carcere, la REMS e altre strutture cliniche per la salute mentale con ospiti sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata".

"Questo al netto del fatto che tra non molto con l’avvinarsi della bella stagione Volterra sarà un’ambita meta turistica - prosegue il sindacato - Il Siulp ritiene la scelta del Questore non comprensibile sotto l’aspetto funzionale ed operativo, che non solo mortifica ulteriormente quel delicato avamposto di legalità, costretto ad operare tra mille difficoltà, ma anche perché sono tanti i colleghi del ruolo degli ispettori, di prima nomina, che ad oggi non hanno fatto rientro nella sede di provenienza con le comprensibili difficoltà personali e familiari".

"Ovviamente esprimiamo la massima comprensione alle legittime aspirazioni del collega che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, valutate le procedure concorsuali e le esigenze degli organici, aveva assegnato al Commissariato di Volterra e che poi, invece, il Questore, per motivi che per il momento riteniamo di non dover approfondire, ha trasferito con un suo provvedimento alla Questura di Pisa. Ci sembra tuttavia legittimo, però, porci un interrogativo: nell’ambito della sicurezza dei cittadini residenti in ogni angolo della provincia - oggi è toccato a Volterra domani chissà a quale presidio toccherà - è possibile continuare ad assistere a certe 'operazioni'?".

"Si badi che le scelte - quelle sbagliate per le quali rischiano di pagare colleghi incorsi nelle incompetenze altrui - quando si agisce nell’ambito della sicurezza sono sempre dietro l’angolo. A rimetterci sarà sempre l’anello più debole; in questo caso i cittadini di Volterra. E Pisa ne è tristemente testimone".

"Il Siulp Pisa si è sempre battuto e si batterà per quelle garanzie in termini di prevenzione e di ordine pubblico e non si rassegnerà ad assistere ogni giorno a scelte operate in modo autoritario, ben lontane dall’essere autorevoli, il più delle volte in violazione delle norme scritte e soprattutto senza far ricorso al quel buon senso, indispensabile nel nostro ambito di offerta di sicurezza laddove dovrebbe regnare nel rispetto di chi opera sulla strada, ma soprattutto per difendere la cittadinanza dalle vecchie e dalle nuove minacce".