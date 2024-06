San Giuliano Terme, riduzione dei prelievi del sangue al distretto Asl: furibondo il sindaco

Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli accoglie le preoccupazioni dei cittadini sangiulianesi circa il depotenziamento dei servizi di prelievi ematici al distretto socio-sanitario di via Martin Luther King. Arrivata al primo cittadino la petizione popolare che raccoglie le forti preoccupazioni dei cittadini, evidenziando come in base alla nuova direttiva dell'Asl Toscana Nord-ovest, al distretto sangiulianese, vengono effettuati solamente 45 prelievi settimanali, ripartiti su 3 soli giorni (lunedì, mercoledì e venerdì).

"Si tratta di cifre insufficienti in considerazione del fatto che il nostro comune conta oltre 31mila residenti e che i distretti Asl di Pontasserchio e Mezzana sono stati chiusi anni fa, con un pensiero soprattutto alla popolazione anziana, a tutti coloro che manifestano fragilità e che hanno maggiori difficoltà a muoversi e a districarsi nelle procedure - afferma Cecchelli - Accogliendo la problematica, scriverò alla Asl per avere delucidazioni e chiedere quali azioni intendano intraprendere per ripristinare un adeguato servizio alla collettività sangiulianese".

La popolazione, spiega la petizione, "si trova costretta a rivolgersi ad altri distretti fuori Comune o ai privati" e, in aggiunta, "la nuova disposizione prevede che le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso la complessa procedura on line tramite il servizio zerocode.sanita.toscana.it, fuori della portata di anziani e poco esperti di informatica".

"Abbiamo anche provato a vedere la disponibilità di appuntamento di prelievo col servizio Zerocode - conclude il sindaco - oltre alla difficoltà di prenotazione per una persona anziana, i tempi di attesa vanno da due a tre settimane, tempi troppo lunghi per garantire un servizio sanitario minimo".

I sottoscrittori residenti del Comune, prosegue il testo, "estremamente preoccupati per i disservizi causati da tale provvedimento, chiedono alla direzione della Asl di procedere a: ripristinare l'effettuazione dei servizi di prelievi ematici come era strutturato fino a poche settimane or sono, vale a dire con 6 giorni di apertura, dal lunedì al sabato, come avviene al Distretto di Vecchiano; aumentare il numero di prelievi giornalieri da 15 a 25, visto che al Distretto di Vecchiano ne vengono effettuati 35 al giorno per un totale di 210 settimanali per una popolazione che è poco più di 1/3 di quella del nostro comune; introdurre la facoltà di prenotazione, anche senza ricorso alla complessa procedura on line, direttamente dagli infermieri come era possibile fino a poco fa o con assegnazione di una certa quantità di numeri direttamente all'apertura del servizio".