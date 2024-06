Bientina: in calo le bollette della Tari per il 2024

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale sono state approvate le tariffe della Tari per l'anno 2024 che registrano a Bientina, in controtendenza rispetto a moltissime altre realtà, una riduzione media del 2,5% per le utenze domestiche e del 2,7% per quelle non domestiche. Confermate anche tutte le agevolazioni, sostenute dal Bilancio comunale per circa 80.000 euro, per i conferimenti al Centro di Raccolta così come per i nuclei familiari fragili e a basso reddito.

"In un contesto di importanti incrementi dei costi di circa il 9% - dichiara Desirè Niccoli, assessora all’ambiente del Comune di Bientina - presentato dal gestore unico dei rifiuti Retiambiente e che ha colpito tutti i Comuni dell'ambito Geofor, riuscire a contenere e ridurre le bollette della Tari per il 2024 a carico dei cittadini e delle attività di Bientina, non è stato affatto semplice. Si tratta del frutto delle indicazioni che, come amministrazione comunale, abbiamo dato in questi anni agli uffici, che ringraziamo per aver portato avanti con determinazione il contrasto all’evasione e contestualmente aver curato, a partire dal 2023, l'introduzione del metodo tariffario puntuale".

Grazie alla collaborazione e alla sensibilità dei cittadini bientinesi, per la prima volta è stato registrato un segno negativo sulla produzione di rifiuto indifferenziato in favore di una maggiore e migliore raccolta differenziata, che da oltre due anni a Bientina sfiora l’81%. Una condizione che aiuterà a contenere i costi anche nei prossimi anni.

"L’Importante attività accertativa e l’introduzione della misurazione puntuale - aggiunge Desirè Niccoli - hanno consentito, da un lato di recuperare risorse da restituire ai cittadini e dall'altro di far emergere molte utenze fantasma e superfici mai dichiarate, ponendo le condizioni per abbattere le bollette della Tari per il 2024".

"Da una parte ringraziamo di cuore per il miglioramento della qualità del rifiuto che i cittadini bientinesi conferiscono - dice il sindaco Dario Carmassi - la nostra comunità da anni si sta impegnando per ridurre i rifiuti indifferenziati e aumentare la quantità e qualità di quelli riciclabili. Dall'altra siamo felici di ridurre le tariffe per le utenze domestiche utilizzando le risorse provenienti dal recupero dell'evasione Tari. Per quanto i due elementi non siano direttamente

collegati, riconoscere ai cittadini bientinesi che hanno sempre pagato la tassa dei rifiuti una riduzione che varrà sicuramente almeno per i prossimi due anni, significa ringraziarli per aver creduto in un modello che mira alla sostenibilità ambientale alla riduzione dei rifiuti senza compromettere la qualità della nostra vita. Perché il modello 'pagare meno, pagare tutti' applicato ai rifiuti significa sia giustizia sociale, sia tutela dell'ambiente".