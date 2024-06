Casciana Terme Lari, arrivano i risultati della tariffa puntuale: Tari più bassa per i cittadini

Grazie ai risultati ottenuti con l'introduzione della tariffa puntuale e soprattutto grazie al grande lavoro svolto sul recupero dell'evasione, i cittadini di Casciana Terme Lari in questo 2024 riceveranno una Tari più bassa rispetto all'anno precedente. La scorsa settimana è stato, infatti, validato dall'ente preposto, ovvero ATO Toscana Costa, il Piano Economico Finanziario in base al quale vengono determinate le tariffe con cui per legge deve essere coperto il costo della gestione del servizio rifiuti.

"E' un risultato molto importante, e soprattutto tutt’altro che scontato - ha dichiarato il sindaco Mirko Terreni - frutto dell'impegno di amministrazione, uffici e cittadini. Avremmo voluto portarne l'approvazione in Consiglio comunale per evitare che la prossima amministrazione dovesse correre per approvare le tariffe entro il 30 giugno. Tuttavia essendo ad una settimana dalle elezioni, poiché abbiamo prima di tutto rispetto per l'istituzione che rappresentiamo, abbiamo indetto una Conferenza dei capigruppo per condividere la scelta in ordine alla convocazione del Consiglio".

"Dall'incontro è emersa la ferma contrarietà di Marianna Bosco, rispetto alla celebrazione del Consiglio per lasciare l'approvazione alla futura amministrazione. Per non creare inutili tensioni nell’ultima settimana prima del voto abbiamo quindi, mancando l’unanimità dei capigruppo, deciso di non procedere a convocare il Consiglio. Per me - prosegue il sindaco - prima di tutto vengono le istituzioni e poi la politica, spiace non sia così per tutti".

"Quello che lasciamo è comunque un'eredità positiva in merito al contenimento della pressione fiscale, all'adozione di un sistema più sostenibile a livello ambientale e alla lotta contro l'evasione, tutti elementi che insieme hanno portato ad un risultato importante qual è la riduzione delle tariffe sulla Tari" ha aggiunto il sindaco.

"E questo, lo ripeto, grazie all'impegno dei cittadini, che mi sento per tale motivo di ringraziare in prima persona: insieme a noi hanno creduto in questa scommessa e grazie al grande senso di responsabilità, che ha dimostrato la stragrande maggioranza di questi, nel 2024 le bollette Tari saranno più leggere. Certo, dovremo continuare a mantenere comportamenti sostenibili per fare una raccolta differenziata sempre migliore e contenere la produzione di rifiuti non riciclabili, ma possiamo dire, con i numeri, che il trend dei costi del gestore del servizio rifiuti è decrescente e se perseguiamo su questa strada, tutti insieme, questo si manterrà in riduzione anche sul 2025".