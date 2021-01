Scuola, la Toscana pronta per il rientro in classe il 7 gennaio

Le scuole superiori della Toscana pronte a ripartire il 7 gennaio. Malgrado alcune regioni stiano puntando nelle ultime ore a una proroga per tutto il mese di gennaio della didattica in presenza, la Regione Toscana conferma l'obiettivo di far ripartire le lezioni in presenza anche alle superiori dopo l'Epifania. "Ci attesteremo alle indicazioni nazionali che in questo momento, rispetto all'ultima ordinanza firmata dal ministro Speranza, prevede un rientro al 50% per le secondarie di secondo grado a partire dal 7 e noi ci siamo attivati in questa settimana per farci trovare pronti - ha confermato questa mattina l'assessore regionale all'Istruzione, Alessandra Nardini - sappiamo bene quanto le conseguenze di questa pandemia abbiano gravato sugli studenti e sulle famiglie. Sappiamo altrettanto bene che la didattica a distanza, necessaria quando l'abbiamo dovuta adottare a causa delle condizioni epidemiologiche che c'erano allora, non può sostituire la didattica in presenza che è anche socialità, fondamentale per la crescita dei nostri studenti". Quindi, ha proseguito l'assessore, "abbiamo lavorato fin da subito per poterli riportare in classe quando le condizioni lo avrebbero reso possibile. Oggi i dati toscani, che ovviamente continuiamo a monitorare, lo rendono possibile. Di conseguenza ci attesteremo alle indicazioni nazionali rispetto alla ripartenza del 7".



"Anche poter avere un giorno sì e un giorno no in classe - sottolinea il governatore Eugenio Giani - consente a quel 50% di didattica a distanza di essere concordata il giorno prima a scuola e, quindi, di essere ben impostata. Inoltre permette ai ragazzi di ritrovare per metà della settimana la loro socialità, di ritrovare il loro rapporto diretto". Certo, avverte, "se vediamo che i dati epidemiologici peggiorano si tornerà alla didattica a distanza in modo esclusivo, però abbiamo l'ottimismo della volontà di pensare che con la situazione della Toscana ci possiamo permettere di riportare i licei a scuola dal 7".

Giani, parlando poi delle misure in arrivo da parte del Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus dal prossimo 7 gennaio, si è detto abbastanza sicuro della zona di ripartenza della regione dopo la pausa imposta dal Dpcm di Natale: "In Toscana l'indice Rt è fra 0,7 e 0,8: sono condizioni da zona gialla e quindi ritengo che ripartiremo dalla zona gialla".