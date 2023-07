Per il quarto anno i Balestrieri di Porta San Marco, con il patrocinio del Comune di Pisa e la disponibilità di Mura di Pisa, festeggiano la 'Fine dell’assedio dell’esercito francese del 10 luglio 1500' il prossimo 8 luglio, al Parco delle Concette. Gli stessi balestrieri saranno coadiuvati da altre associazioni: Falconeria Sunrise, Pisa Ghibellina, Arcieri ed Armigeri di Sacco, Ordo Civitas Pisarum, Sbandieratori e Musici città di Pisa. Le attività si terranno egli stessi luoghi dove si svolsero i fatti, con il finale abbandono dell’assedio di Pisa da parte dei fiorentini, il più potente esercito europeo dell’epoca.

L’appuntamento clou è fissato al Parco delle Concette alle ore 12 con la deposizione di una corona di alloro alle mura da parte delle autorità cittadine, con la presenza del Gonfalone della Città e di valletti in costume storico. A chi vorrà portare un fiore in ricordo della storia, sarà dato in omaggio il libro di Mario Chiaverini 'Onore e Gloria', puntuale e approfondita narrazione storica dei giorni d’assedio e spaccato autorevole della Seconda Repubblica Pisana.

"L’appuntamento che rievoca la fine dell’assedio francese da parte dell’esercito francese è un appuntamento importante per la storia della nostra città - dice l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini - non si tratta, infatti, di una storia di campanile, ma storia d’Italia, perché quello che accade con la cosiddetta Seconda Repubblica Pisana è un pezzo delle storie delle guerre italiane che prendono il via con la morte di Lorenzo il Magnifico (1492) che squilibra l’assetto geopolitico che per 50 anni aveva assicurato la pace nel nostro Paese. Uno dei primi episodi di questa nuova fase accadde a Pisa".

Nell’estate del 1500 l’esercito francese, vicino a Firenze, cinge d’assedio Pisa e, dopo 10 giorni, decide di abbandonare il campo di battaglia, grazie alle prove di valore dei cittadini e soldati pisani. "A mio avviso è particolarmente importante ricordarlo - continua Bedini - perché questa fase della storia pisana è tra le più dimenticate e dunque ringrazio i balestrieri di Porta San Marco per avere acceso i riflettori su questo episodio, ma soprattutto perché emergono dalle pagine della storia gli atti di valore ed eroismo dei pisani in nome del valore supremo della libertà. Il fatto che per anni non ci siano stati momenti rievocativi era un vuoto che andava colmato e ringrazio tutti quanti si impegnano per farlo. Invito quindi i cittadini pisani a partecipare sabato prossimo alla giornata al parco delle Concette, che comprende anche la seconda edizione del Palio tra le magistrature del Gioco del Ponte. Un appuntamento che conclude degnamente il calendario del Giugno Pisano".

Cristiano Scarpellini, presidente dei Balestrieri di Porta San Marco: "E' una soddisfazione immensa poter far conoscere alcuni dettagli della storia pisana valorizzando un luogo splendido come il parco delle Concette. Il prossimo anno i Balestrieri di Porta San Marco saranno particolarmente impegnati perché saremo onorati di ospitare la 57ª edizione del campionato nazionale della Federazione italiana balestrieri in piazza del Duomo, location che tutti ci invidiano».

Il programma della giornata

La giornata inizierà con il ritrovo, fissato alle 9.30, cui seguirà la visita agli accampamenti e, per i più piccoli, lo spettacolo dei rapaci dei Falconieri Sunrise. Alle 10.30 è previsto l’inizio delle visite guidate in gruppi organizzati, in collaborazione con Coop Culture, Itinera e Promo Cultura, dal camminamento in quota della Cittadella Nuova - attraversamento ponte di Spina - risalita sulle mura dalla torre lignea di piazzetta Del Rosso. Poi, a mezzogiorno la deposizione della corona di alloro alle mura. Nel pomeriggio (ore 16.30) riprenderà la visita delle mura con narrazione degli episodi più significativi delle giornate di assedio (29 giugno - 10 luglio 1500). Alle 17.00 spettacoli di falconeria, mentre alle 18.00 ci sarà la seconda edizione del Palio tra le magistrature del Gioco del Ponte.