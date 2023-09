Balestrieri, falconieri, musici e sbandieratori: Pisa celebra la fine dell'assedio del Bastione Stampace

Narrare e tramandare la storia della città, dagli albori della prima Repubblica fino agli ultimi sussulti di orgoglio della seconda Repubblica: è la missione della Compagnia dei Balestrieri di Porta San Marco, nata nel bel mezzo della pandemia di Covid ma capace di resistere all'emergenza e proporre con entusiasmo, rigore storico e capacità rievocazioni legate a numerosi episodi celebri del passato della nostra città.

"Siamo riusciti a organizzare ben sette momenti di rievocazione - rivendica con entusiasmo il presidente della Compagnia Cristiano Scarpellini - con la collaborazione di altre associazioni attive in questo ambito e il supporto dell'amministrazione comunale, abbiamo intrapreso una strada ricca di soddisfazioni". La prossima tappa è quella di sabato 9 settembre, che riporterà la città e tutti gli appassionati 524 anni indietro, a quell'8 settembre del 1499 in cui la popolazione della seconda Repubblica, in una disperata resistenza, riuscì a rompere e disperdere l'assedio portato dall'esercito fiorentino.

La rievocazione si svolgerà a partire dalle 9 nei pressi del Bastione Stampace, dove le cronache raccontano che si svolse lo scontro decisivo per il trionfo pisano. "Saranno disposti gli accampamenti medievali degli armigeri delle Compagnie pisane, con inizio delle visite guidate - spiega il segretario della Compagnia Marco Ciangherotti - poi alle 12 verrà deposta la corona di alloro in ricordo di tutti i difensori pisani caduti durante l'assedio. Alle 16 partirà il corteo storico verso la chiesa di San Paolo a ripa d'Arno, dove poi sarà celebrata la solenne celebrazione dei figuranti partecipanti alla rievocazione. Subito dopo partiranno le attività di falconeria e didattica, con le esibizioni dei rapaci e degli addestratori della Falconeria Sunrise di Bientina".

Il clou della giornata avverrà alle 17, quando i balestrieri della Compagnia pisana e quelli della Compagnia di Lucca si contenderanno all'interno del Sostegno il palio della rievocazione storica. "Nella prima edizione ha vinto la Compagnia di Lucca - spiega Ciangherotti - l'anno scorso invece ha trionfato la Compagnia pisana. Il trofeo resterà stabilmente nella bacheca della Compagnia che per prima riuscirà ad aggiudicarsi tre palii consecutivi". Alle 18 sarà proclamato il vincitore del palio e si svolgerà la sbandierata della vittoria.

Assieme ai balestrieri di Porta San Marco e quelli provenienti da Lucca, prenderanno parte alla giornata anche i musici e gli sbandieratori della Città di Pisa, gli arcieri e gli armigeri della Compagnia Di Sacco e, come detto, addestratori e rapaci della Falconeria Sunrise. "Questa rievocazione è molto utile anche per sottolineare la tecnologia militare sviluppata nei secoli dalla Repubblica pisana - conclude l'assessore Filippo Bedini - in origine i balestrieri erano volontari e gestiti direttamente dall'amministrazione cittadina. Col tempo si specializzarono in un corpo scelto, composto da circa 1000 uomini, stipendiati come il resto dell'esercito repubblicano".