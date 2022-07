Pisa celebra i suoi eroi: al Parco delle Concette la rievocazione della fine dell'assedio del 1500

Sabato 9 luglio al Parco delle Concette di Pisa (ore 17.30) per il terzo anno consecutivo i Balestrieri di Porta San Marco, con il patrocinio del Comune di Pisa e la disponibilità di Mura di Pisa, festeggiano la 'Fine dell’assedio dell’esercito francese del 10 luglio 1500'. I Balestrieri di Porta San Marco, coadiuvati dalla Compagnia di Calci, Pisa Ghibellina, Arcieri ed Armigeri di Sacco, Ordo Civitas Pisarum, Sbandieratori e Musici città di Pisa, ricorderanno, negli stessi luoghi dove si svolse l’eroica resistenza, l’abbandono dell’assedio a Pisa per conto dei fiorentini, del più potente esercito europeo di allora, sconfitto e disonorato dal Popolo Pisano con le sue donne ed i suoi uomini a resistere per difendere la loro Libertà.

Le visite guidate sul tratto di mura tra la torre del Barbagianni sino a Porta Calcesana permetteranno ai visitatori di camminare sulle ancora evidenti tracce delle brecce provocate dall’artiglieria francese. A narrare quelle eroiche giornate vi saranno accompagnatori di eccezioni quali Ferruccio Bertolini della Compagnia di Calci ed altri importanti cultori della storia pisana. Partenze dalle 17.30 alle 19, ingresso da Torre di Legno, biglietto a 5 euro, comprensivo di ingresso al camminamento sulle Mura di Pisa che potrà essere percorso in tutta la sua lunghezza. I Balestrieri di Porta San Marco che abbinano alla loro arte del tirar di balestra, la ricerca storica della repubblica, avvalendosi della preziosa collaborazione dello Studio Ricerche Bibliografiche 'VitArs', vantano attività culturali, quali la scoperta di Porta San Marco, la Rievocazione dell’Assedio del Bastione Stampace, la ricerca ed illustrazione delle Societates Populi cittadine.

"Voglio ringraziare l’associazione, che interpreta nel modo migliore l’indirizzo dell’amministrazione comunale per quanto riguarda la valorizzazione di date, momenti, episodi, personaggi della gloriosa storia di Pisa - dice l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini - dall’inizio del nostro mandato avevamo stabilito di studiare, far conoscere e promuovere anche momenti meno conosciuti e non circoscritti al mese di giugno. E così stiamo facendo grazie anche a iniziative come queste". "A ogni evento messo in campo da noi, anche in regime di restrizioni per la pandemia, la nostra associazione ha abbinato ad ogni tiro di balestra, un’iniziativa di carattere culturale ed editoriale - sottolinea il Presidente Cristiano Scarpellini - le nostre cartelle rievocative raccontano con immagini gli eventi che riportiamo alla memoria della cittadinanza, come anche in questa occasione la presentazione e promozione del libro di Mario Chiaverini “Onore e Gloria” illustra con documentazione storica quelle giornate epiche».

"La rievocazione di questo anno, prevede un torneo tra i balestrieri di Porta San Marco abbinati alle dodici Magistrature del Gioco del Ponte - aggiunge il segretario Renzo Ciangherotti - in onore del ritorno del Gioco sui Lungarni pisani. E’ un collegamento essenziale quello di agganciare un evento storico della città quale il Gioco che ricorda l’orgoglio del nostro popolo sotto l’occupazione fiorentina, con avvenimenti gloriosi ed eroici antecedenti. La nostra associazione si propone con gli altri gruppi di rievocatori di effettuare questa operazione di saldatura tra i periodi più significativi della nostra città". La rievocazione è riportata inoltre sul calendario regionale delle rievocazioni storiche.