Rievocazione storica di Montopoli: "Un orgoglio il riconoscimento regionale"

"La nostra rievocazione storica riceverà un contributo regionale. Siamo felici di questo bel risultato. Vuol dire che il nostro progetto è piaciuto. Un grazie va all’ufficio scuola e cultura del Comune e alla nostra ProLoco presieduta da Virginia Duccini, per il grande lavoro portato avanti". Il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi e l’assessore alla cultura Cristina Scali annunciato che la rievocazione medievale di Montopoli ha ottenuto il finanziamento regionale grazie al terzo posto nella classifica dei Comuni vincitori del bando previsto dalla legge toscana 27/2021 per la "valorizzazione del patrimonio storico-culturale e della cultura popolare". Si tratta della cosiddetta 'Linea 1' dell’avviso, dedicata alle coprogrammazioni e coprogettazioni dei Comuni con associazioni, gruppi storici, enti del Terzo settore iscritti al nuovo albo regionale delle associazioni per le rievocazioni storiche creato subito dopo l’approvazione della legge 27.

"Un grande punto di forza del nostro progetto - spiegano dalla ProLoco - è la collaborazione con altre associazioni e il coinvolgimento della scuola. Quest’anno, per la prima volta, collaboreremo con l'Istituto Comprensivo 'Galileo Galilei' e la scuola dell'infanzia paritaria 'Divino Amore' di Montopoli in Val d'Arno: verrà attuato un progetto che ha lo scopo di rappresentare ai bambini il periodo storico di riferimento della rievocazione e coinvolgerli nelle attività dei gruppi storici. Ci saranno inoltre attività laboratoriali durante la manifestazione dedicate ad adulti e specifiche attività e giochi dedicati ai bambini. Il contributo regionale, insieme al consueto finanziamento del Comune, ci consentirà di programmare in anticipo le attività della nostra rievocazione".