Il primo palio, della rinnovata rievocazione storica di Ponsacco, è stato vinto dalla contrada La Ripa. Domenica si è svolta la Battaglia di Ponte di Sacco, 526 anni dopo il vero scontro tra Pisani e Fiorentini. "Dopo tre anni di stop - hanno commentato il sindaco Francesca Brogi e l’assessore alla cultura Stefania Macchi - Ponsacco ha ritrovato la rievocazione. Una festa rinnovata che ha visto per la prima volta la divisione del territorio di Ponsacco in contrade. Un esperimento che sarà portato avanti nei prossimi mesi per far crescere la partecipazione dei cittadini. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione della festa: il Comitato rievocazione storica e l’Ute con il gruppo dei pittori che hanno dipinto il cencio. Un grazie speciale va al Doge Alessio Ricci per l’impegno e la passione".

Una giornata cominciata con un corteo che ha attraversato il centro storico e che ha introdotto al pubblico la novità della divisione in contrade. "Siamo soddisfatti di questa edizione - hanno detto la presidente dell’associazione Rievocazione Storica Monica Mariani e il doge Alessio Ricci - una manifestazione che ha espresso tutta la sua potenzialità con una bella risposta da parte del pubblico. Adesso tocca ai cittadini di Ponsacco, la Rievocazione potrà essere ancora più bella nei prossimi anni se parteciperanno attivamente. Il nostro obiettivo è far sfilare presto tutte e sei le contrade e creare un gruppo di sbandieratori e musici".

Le contrade si sono sfidate al carrellino e al tiro alla fune attraverso i campioni arrivati direttamente dal Gioco del Ponte pisano, di cui fanno parte anche molti ponsacchini, dalle magistrature di San Michele e San Martino e poi a colpi di balestra con i balestrieri di porta San Marco e con il tiro con l’arco degli Arcieri di Sacco. La somma dei punti ha decretato il primo vincitore: la contrada della Ripa, la moderna Val di Cava.