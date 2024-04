Si rifiuta di fare l'alcol test al controllo: denunciato e patente ritirata

I Carabinieri del Comando Compagnia di San Miniato, nell’ambito di un servizio di controllo, hanno denunciato in stato di libertà un conducente che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per valutare l'assunzione di alcool. Nello specifico, i militari operanti hanno fermato un’autovettura ed il conducente del veicolo, invitato a sottoporsi all’esame alcolemico mediante l’etilometro, si è appunto rifiutato di farlo, incorrendo nella denuncia all’Autorità Giudiziaria e nel ritiro del documento di guida, poiché patente estera non convertita nell’arco dell’anno.