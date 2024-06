"Ancora rifiuti abbandonati a Coltano, disattesa la promessa delle telecamere"

Nuova denuncia del Comitato di Coltano riguardo l'abbandono rifiuti nell'area. Da tempo l'associazione segnala il perpetrarsi della pratica illecita e contro l'ambiente, e sul punto dei controlli critica l'amministrazione comunale: "Le telefonate lasciamole perdere, ma le mail, con tanto di pec, sono documentate: in queste date (17 marzo; 25 marzo; 14 aprile; 4 giugno) la presidente del Comitato per la difesa di Coltano Anita Faccendoni ha scritto all’assessora Giulia Gambini per chiederle un incontro. Nessuna risposta, di nessun genere, silenzio assoluto. Intanto i rifiuti avanzano e la malefica pratica di scaricare ingombranti a Coltano è ricominciata".

"Come si ricorderà - ripercorre nella sua nota il comitato - già nel marzo 2023, dopo una intensa sequela di denunce via stampa, il Comitato di Coltano inviò alle autorità ben 7 esposti e rese noto un dossier che documentava l’abbandono incontrollato di rifiuti anche pericolosi in un territorio ambientalmente pregiato, parte del Parco. Qualcosa, dopo qualche mese, si mosse, e vennero attuate delle ripuliture. Ma, senza controlli, la sarabanda è subito ricominciata. Da anni diciamo che servono controlli, da anni il Comune ripete che installerà delle telecamere. Parole vuote, promesse disattese".

"Oltre al disagio dei cittadini - conclude il Comitato - lo scarico abusivo e l’evasione inevitabilmente influisce sull’aumento della Tari, nella città che ha la Tari più cara d’Italia. Cosa dobbiamo fare per essere ricevuti da un’assessora della giunta Conti?".