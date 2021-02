Castelfranco, maxi intervento di recupero di rifiuti abbandonati sulla Provinciale bientinese

Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto è stata rimossa nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 febbraio. Il maxi intervento di rimozione di rifiuti abbandonati è stato effettuato lungo la SP3 'Bientina- Altopascio', nella zona conosciuta come Argine dei Prigionieri, in collaborazione con la Provincia di Pisa, ente proprietario della strada. Mentre il trasporto e lo smaltimento del materiale recuperato è a carico del Comune di Castelfranco di Sotto. Sono stati raccolti due camion di merce, per un peso stimato di circa 100 quintali.

"Uno spettacolo degradante. Una montagna di rifiuti di ogni tipo ammassati in un'area che purtroppo è diventata bersaglio di gesti incivili - ha commentato il sindcao di Castelfranco Gabriele Toti - ci facciamo carico dello smaltimento dei rifiuti raccolti perché crediamo opportuno preservare l'ambiente ed il contesto naturale del nostro territorio. La Provincia si è occupata delle operazioni di rimozione con vari mezzi e personale".