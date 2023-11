Mattinata di lavoro, domenica 19 novembre, a Bocca di Serchio, che a seguito delle piene dei giorni scorsi per il maltempo ha visto riempirsi di rifiuti di plastica portati dal fiume. I volontari hanno preso guanti e bastoni, per raccogliere in poche ore 120 sacchi di spazzatura, una decina di carrette di vetro e altro ingombrante di vario genere. Tra i rifiuti della piena spicca un sacchetto nero integro, a testimonianza che qualcuno ha pensato di abbandonare anche il proprio rifiuto di casa, vista la situazione.

A promuovere l'iniziativa è stata l'associazione Fruitori di Bocca di Serchio, insieme ai pescatori professionali, che avevano già rimosso un bel po' di materiale nella zona della Casina dei Pescatori, e Alexander Chevalier, che ha supportato il lavoro dei volontari. Presenti all'evento il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, che ha offerto la colazione ai volontari, e l'assessore all'ambiente Mina Canarini, che ha partecipato operativamente alla raccolta.

"Questa operazione - specifica il Comune - permetterà alla struttura comunale di procedere nei prossimi giorni a ulteriori lavori di pulizia della sponda, rimuovendo il rifiuto organico trasportato dalle acque del Serchio. Per Marina di Vecchiano le operazioni sono più complesse ed onerose sotto tutti i punti di vista, e la struttura comunale è al lavoro per organizzare la pulizia. 'Amministrazione comunale, dopo una valutazione dei danni registrati sulla costa vecchianese, è in procinto di scrivere alla Regione Toscana, perché pur non registrando danni alle persone, il peso delle mareggiate si è fatto sentire anche qui e il ripristino dell'arenile impegnerà risorse straordinarie".