Rifiuti nel Parco di San Rossore, le guardie zoofile: "Servono cestini e adeguata pulizia dopo gli eventi"

Amara sorpresa questa mattina, 6 giugno, nel Parco di San Rossore per i volontari N.O.G.R.A. che ogni lunedì e mercoledì mattina raccolgono i rifiuti nelle aree più frequentate. Questa mattina hanno di nuovo trovato la zona della Sterpaia e il parcheggio sul lato destro e sinistro fino al fiume Morto in direzione dell'ippodromo pieni di sporcizia. "Ci sono volute ben quattro ore di intervento per rimuovere i vari rifiuti lasciati da persone incivili - sottolineano i volontari - purtroppo nelle aree parcheggio lungo l'ippodromo, dove era già stata fatta una pulizia lo scorso mercoledì, erano presenti numerose bottiglie e contenitori dell'acqua oltre a mascherine, cartacce e bottiglie di vetro, alcune anche rotte. Visto l'evento del fine settimana nel parco (Campionati di Endurance, ndr), che oltre ai partecipanti ha richiamato centinaia di persone, si dovrebbe garantire una adeguata pulizia delle zone e aree verdi interessate con costi a carico dell'organizzazione"."E' inaccettabile che all'interno del Parco ci sia sempre la presenza di vari rifiuti lungo le strade, nelle aree verdi e nei parcheggi delle auto - sottolineano dal N.O.G.R.A. - è inammissibile che non siano ancora stati posizionati i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, chiusi con sportello scorrevole (come quelli in centro città), e i cestelli per piccoli rifiuti (carte, cartacce ecc,) in cemento con idonea chiusura inattaccabile dagli animali. La presenza dei cassonetti e dei cestini posizionati nelle zone e aree verdi più frequentate, oltre che inattaccabili dagli animali presenti nel parco, eviterebbero l'abbandono dei rifiuti da parte dei visitatori. Speriamo che chi di dovere legga i suggerimenti dati e pensi a risolvere seriamente il problema della pulizia del Parco".