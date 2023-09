Fanno rifornimento e scappano senza pagare, trovati con un cellulare rubato

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio, nella tarda mattinata di ieri 22 settembre hanno denunciato in stato di libertà due 22enni stranieri, per non aver provveduto al pagamento del carburante rifornito sulla loro autovettura. Sono stati inoltre sorpresi in possesso di un telefono cellulare rubato.

Nello specifico, i militari sono intervenuti presso una stazione di rifornimento della Valdera, dove il gestore aveva segnalato un’autovettura con targa straniera con due persone a bordo che si era data alla fuga dopo aver fatto rifornimento, senza corrispondere la somma dovuta pari a 68 euro. Immediatamente è stata attivata una pattuglia di Carabinieri che si trovava in quella zona: i due fuggitivi sono stati intercettati e, prima del confronto coi militari, sono stati notati gettare dal finestrino un telefono cellulare. Per l'oggetto è poi emerso che ne era stata sporta denuncia di furto due giorni prima, presso la caserma di Volterra.

I due stranieri sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Pisa per il reato di furto e di ricettazione, mentre il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.