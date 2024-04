San Giuliano Terme, obiettivo rigenerazione urbana: via libera ai permessi a costruire in via Metastasio

Importante passo avanti per il piano di riqualificazione di via Metastasio: la giunta comunale sangiulianese ha dato l'ok al permesso di costruzione convenzionato che prevede una serie di progetti di rigenerazione urbana che daranno beneficio anche alla viabilità grazie alla creazione di un nuovo parcheggio da 93 posti auto. Si andrà dunque a riqualificare, con nuovi utilizzi e funzioni, l'area sterrata tra la vecchia zona artigianale e quella di più recente edificazione.

La progettazione comprende importanti opere che guarderanno all'ambiente con la piantumazione di nuove essenze arboree e servizi per la mobilità elettrica con le colonnine di ricarica, oltre a creare la fognatura bianca e volumi di invaso per la canalizzazione e il convogliamento delle acque. Sarà poi rinforzata l'illuminazione, asfaltata l'area sterrata adibita a parcheggio e installata la conseguente nuova segnaletica stradale, orizzontale e verticale. L'investimento complessivo previsto è di circa 248mila euro.

"La rigenerazione urbana è fondamentale non solo per ristrutturare e valorizzare, ma per fare rivivere i luoghi del territorio, siano essi edifici, aree a verde e spazi esistenti che hanno bisogno di una nuova funzione - spiega l'assessore alla Rigenerazione urbana e al bilancio Matteo Cecchelli - Miglioramento dei servizi al cittadino tramite nuovi parcheggi, incentivo all'uso della mobilità elettrica con le colonnine di ricarica, attenzione all'ambiente con la creazione di nuovi spazi a verde pubblico, nuova illuminazione, sono aspetti che migliorano la vivibilità e segnano la cifra di uno sviluppo sostenibile che è l'unica strada che possiamo e dobbiamo intraprendere oggi".

L'assessore ai Lavori pubblici e alla mobilità Francesco Corucci ricorda poi i maggiori progetti di rigenerazione urbana avviati ricordando come "i lavori all'ex Opera Pia e al Parterre di San Giuliano Terme, al parcheggio intermodale di piazza Giovanni XXIII a Pontasserchio e i passi avanti fatti sugli studi per il rilancio della Rocca di Ripafratta stanno traghettando il comune termale verso una migliore offerta per quanto riguarda gli spazi pubblici e le varie funzionalità che ospiteranno e che potranno rappresentare opportunità per i più svariati settori: da quello turistico a quello dei servizi, fino alla mobilità sostenibile e dolce".

"La valorizzazione degli spazi pubblici nel comune di San Giuliano Terme non si fermano - afferma il sindaco Sergio Di Maio - grazie alle politiche intraprese dall'amministrazione comunale per rigenerare e restituire alla cittadinanza luoghi decorosi con nuove funzionalità come nel caso di via Metastasio, che sorge nel nostro distretto produttivo della Fontina. Ci impegniamo per rendere comodo e vivibile uno spazio che tenga insieme le esigenze di commercio ed artigianato da una parte e quelle residenziali dall'altra, dimostrando ancora una volta di avere cultura di governo".