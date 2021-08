Lo Spid si attiva anche alla Coop: tra Navacchio e Cisanello rilasciate oltre 200 identità digitali

Riscuote successo l’opportunità di fare l’identità digitale 'alla Coop'. La sperimentazione partita a inizio luglio in quattro punti vendita Unicoop Firenze ed allargata ad altri 14 tre settimane fa, risulta molto apprezzata dai cittadini. A Cascina al Centro dei Borghi sono già state rilasciate 128 identità digitali e le prenotazioni sono a quota 141. Nel Coop.Fi di Cisanello invece sono già state rilasciate 106 identità digitali e le prenotazioni sono a quota 87. I prossimi appuntamenti sono disponibili già a partire dalla metà di questa settimana. (dati aggiornati all'11 agosto). Il servizio è gratuito e si può prenotare telefonicamente. Lo SPID è l'identità digitale personale, con cui il cittadino può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione (INPS, Agenzia delle entrate e molti altri) e dei privati aderenti. E’ inoltre una delle modalità attraverso cui si può scaricare il Green Pass.

Lo Spid al supermercato nasce dalla necessità di fornire beni e servizi alle migliori condizioni possibili e dalla consapevolezza della difficoltà che molte persone stanno affrontando nella gestione della propria identità digitale. Chi non ha un pc, chi non ha le competenze per motivi culturali o anagrafici: il digital divide (termine inglese che indica la distanza tra chi sa usare le nuove tecnologie e chi non riesce) colpisce un po’ tutti. Da qui la scelta di Unicoop Firenze di ridurre un possibile disagio, dare una risposta nel momento dell’ottenimento dello Spid e allo stesso tempo instaurare una relazione. La procedura per l'ottenimento dello Spid si svolge in un'area dedicata del supermercato, dove un dipendente Coop, appositamente formato, supporta il cittadino durante tutta la procedura.

L’iniziativa nasce a seguito dell’accordo sottoscritto fra Coop Italia e Namirial, per il rilascio dello Spid. Namirial è il fornitore che operativamente permette l’apertura dello Spid e ospita le identità digitali. Altre collaborazioni vedono in campo Anci Toscana, l’associazione dei Comuni, e in prospettiva, il Provveditorato agli studi della Regione Toscana, per affiancare ai dipendenti di Unicoop Firenze alcuni giovani volontari delle scuole superiori della Regione.

Basta prenotare al 800 050 760 (ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18) per poter accedere a quest’attività di aiuto concreto per il rilascio dello Spid, sia per concludere l’ultima fase, quella del riconoscimento digitale, presentando i moduli già scaricati e riempiti ed avendo già fatto alcune operazioni dal proprio pc di casa (procedura veloce, 5 minuti), sia facendo in punto vendita l’intera procedura (durata circa 25 minuti). Durante la prenotazione sarà possibile indicare il supermercato scelto e verrà dato un orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività. L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Tutte le info su https://www.coopfirenze.it/attivailtuospid.

