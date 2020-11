Castelfranco, persona rimane bloccata su un albero: soccorsa

I Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto sono intervenuti ieri, intorno alle 16.45, a Santa Croce sull'Arno, per soccorrere una persona rimasta incastrata in quota su un albero, dopo la caduta di parte del tronco. Per assicurare le condizioni di sicurezza sul posto è giunta anche un'unità specializzata di Empoli. La persona é stata recuperata ed affidata alle cure del 118.