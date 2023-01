Rimosso a Pisa nido di vespe orientali, è il primo in Provincia

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti stamani, 10 gennaio, per bonificare un nido di Vespa Velutina in via Bargagna. Si tratta di un calabrone originario dell’estremo oriente che è arrivato in Liguria nel 2012 e si sta diffondendo anche in Toscana. In particolare risultano già diversi casi nella Provincia di Massa Carrara e Lucca, mentre, quello di stamattina è il primo intervento di questo tipo nella provincia di Pisa.

L’intervento di stamani è tecnicamente riuscito. I Vigili del Fuoco e l’Asl hanno i mezzi per intervenire e sono in grado di rimuovere i nidi di Vespa Velutina in sicurezza. A tal proposito il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa sta aggiornando le sue procedure di intervento. E' possibile segnalare tempestivamente situazioni simili al Unico di Emergenza 112.