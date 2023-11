Fauglia, danni a causa del forte vento: rimossa la croce della chiesa di San Lorenzo

Nel pomeriggio di venerdì 10 novembre una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in piazza San Lorenzo a Fauglia per un dissesto statico. Durante le operazioni di verifica si è resa necessaria la rimozione della croce di ferro, smossa dal forte vento, posta a circa 20 metri sulla facciata della chiesa di San Lorenzo. Il personale dei Vigili del Fuoco oltre a mettere in sicurezza la croce e i luoghi dell'intervento ha reso di nuovo fruibile il luogo di culto.