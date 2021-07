Verde urbano, rimozione del leccio 'morto in piedi' al Giardino Scotto

Intervento urgente oggi pomeriggio (venerdì 16 luglio), salvo avverse condizioni meteo, al Giardino Scotto per abbattere un leccio ormai secco, 'morto in piedi'. La pianta si trova nelle vicinanze dell’area giochi, in prossimità degli attrezzi per l’arrampicata e pertanto durante le lavorazioni la zona sarà interdetta all'uso. L’intervento sarà a cura di Euroambiente, l’azienda che gestisce il Global Service di manutenzione del verde pubblico per conto del Comune di Pisa.